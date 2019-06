La petite ville de Chellalet El Adhaoura a vécu un épisode très particulier. Les habitants de cette localité se demandent ce qui a poussé ce jeune commerçant ambulant à mettre le feu au bureau du maire et du secrétaire général de l’APC. Cela après l’incroyable incendie qu’a provoqué un jeune trentenaire.

Selon ce que rapporte le quotidien El Khabar, ce dernier s’est présenté dans les locaux de l’APC muni de bidons d’essence et a tout simplement aspergé les portes du bureau du P/APC et du SG. Il a ensuite versé le reste le long du couloir du deuxième étage et a enflammé le bâtiment.