Une enveloppe de 700 millions de dinars a été dégagée par les pouvoirs publics pour la réalisation d’un complexe de traitement des déchets qui sera implanté à Draâ El Mizan à 42 km au sud-ouest de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce complexe inscrit en prévision de la saturation et de la fermeture de certains sites de traitement des déchets de la wilaya, comprendra un casier d’enfouissement des déchets, un centre de tri et une école de formation qui sera spécialisée dans les métiers de l’environnement. D’une capacité de un million de m3, ce complexe est projeté sur une assiette de terrain d’une superficie de 70 000 m2 sise au lieudit « Canton Oued Ksari » à environ 500 m du Centre d’enfouissement technique (CET) de Draâ El Mizan. Ce terrain sert actuellement pour le dépôt de déblais et gravats issus du chantier du projet de la pénétrante à l’autoroute Est-Ouest. La wilaya de Tizi-Ouzou qui génère annuellement environ 347 991 tonnes de déchets/an, compte actuellement quatre CET, à Oued Fali (Tizi Ouzou) doté d’un centre de tri d’une capacité de 55 000 m3/an, Ouacifs, Draâ El Mizan et Boghni et qui desservent un total de 38 communes, et traitent annuellement plus de 173 764 tonnes de déchets.