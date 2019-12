Un concert événement se déroulera le 5 décembre à Alger. Il entend réunir sept pays d’Afrique autour de la thématique de la paix. Le Niger, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Mali, Madagascar et enfin l’Algérie se donneront rendez-vous le 5 décembre prochain à Alger, à l’hôtel Mazafran. Les artistes des pays présents chanteront en avant-première et en chœur la chanson «Si tu veux la paix». L’Afrique sera donc fêtée en grande pompe à Alger, « Mecque des révolutionnaires ». Un évènement qui nous fera voyager à travers notre continent en nous berçant de ses belles sonorités, mais au-delà du projet artistique, le concert veut être aussi l’occasion de porter un discours de paix et de mettre en avant les valeurs de partage et d’humanisme grâce à la musique, langage universel par excellence