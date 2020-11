Un concours national de la meilleure vidéo de sensibilisation sur l'épidémie de coronavirus consacré à la catégorie d'âge oscillant entre 18 et 30 ans a été lancé ce samedi sur initiative de l'association Insaf de la wilaya de Sétif.

L'initiative, organisée en collaboration avec l'Office des établissements de jeunes (Odej) et sous la supervision de la direction de la jeunesse et des sports (DJS), a pour objectif d'encourager les jeunes à «innover en leur donnant la possibilité de faire valoir leurs compétences», a souligné le chargé de communication de l'association, Fayçal Benamraoui, qui a mis l'accent sur l'importance de ce genre d'initiatives dans la découverte de talents, notamment durant la conjoncture actuelle marquée par la pandémie de coronavirus.

La date butoir pour la réception des oeuvres participantes a été fixée au 15 décembre prochain.

La durée de chaque vidéo ne devra pas dépasser les 3 minutes. Des récompenses financières seront octroyées aux lauréats des trois meilleures oeuvres.