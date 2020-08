L'Agence nationale des déchets (AND) vient d'annoncer l'organisation d'un concours national destiné aux enfants âgés de 6 à 16 ans, dans le but de promouvoir la culture environnementale. Intitulé «Tohafi al fania min nifayaty elyaoumiya» (mes oeuvres d'art à partir de mes déchets quotidiens), ce concours consiste en la réalisation d'une vidéo d'une durée de 4 minutes, illustrant les étapes de transformation des déchets d'emballage générés au quotidien, en objets d'art, pièces décoratives, outils scolaires et bien d'autres créations», précise un communiqué de l'AND. Les participants doivent, selon le même document, «envoyer leurs vidéos, d'ici au 31 août en cours, via la page Facebook de l'Agence, qui seront diffusées sur les réseaux sociaux» après la sélection, les gagnants du concours recevront des tablettes numériques avec des informations détaillées sur la gestion des déchets, présentées sous forme pédagogique.