Au terme de près d’une dizaine d’années de travaux, des chercheurs de l’université d’Utrecht, aux Pays-Bas ont mis en évidence la présence d’un continent perdu situé sous l’Europe actuelle. Pour en arriver à cette conclusion, publiée dans Science Direct, les scientifiques ont dû reprendre l’histoire même de la création des continents, qui s’est déroulée il y a maintenant près de 240 millions d’années. A cette époque-là, la Pangée, un supercontinent qui regroupait l’ensemble des terres émergées, commence à se disloquer en deux continents: la Laurasie au nord, et le Gondwana. De ce dernier, plusieurs morceaux qui forment aujourd’hui une partie de l’Afrique du Nord et de l’Europe du Sud se détachent et, parmi elles, le Grand Adria, qui, selon les estimations actuelles, faisait la taille du Groenland. Plusieurs centaines de millions d’années plus tard, les plaques formées par la division de la Pangée forment peu à peu les continents tels qu’on les connaît, et le Grand Adria rentre en collision avec l’Europe actuelle. Différence de taille oblige, Adria termine engloutie en dessous de l’écorce