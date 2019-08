Un dauphin a échoué mardi dernier sur la plage surveillée de Chellaoula dans la commune de Jijel.

Un témoin oculaire, qui avait remarqué la présence du dauphin gisant sur la plage alors qu’il pratiquait un footing, a affirmé être le premier à avoir appelé la Gendarmerie nationale au numéro vert 1055. Il a indiqué qu’un pêcheur tentait de secourir le dauphin en essayant de le remettre à l’eau mais «sans y parvenir». De son côté, la directrice locale de la pêche et des ressources halieutiques, Nadia Ramdane, a confirmé l’information de l’échouage du dauphin, détaillant que l’animal est un dauphin marsouin (jeune dauphin) long de 1,20 mètre et pesant 100 kilos. Elle a également souligné que les premiers constats ne révèlent « aucune blessure sur l’animal », relevant que « six types de dauphins apparaissent périodiquement sur la côte de Jijel et peuvent être vus à l’œil nu ».