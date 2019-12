Un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy s’est vu virer par la société offshore Rossfield Limited, sur un compte secret aux Bahamas, 440 000 euros, depuis la Libye, le 8 février 2006, soit un an avant l’élection présidentielle en France, dévoile une enquête de Mediapart. L’affaire des financements libyens connaît un nouveau rebondissement. Ce proche n’est autre que Thierry Gaubert, ancien collaborateur de Sarkozy à la mairie de Neuilly-sur-Seine, puis à Bercy et intime de Brice Hortefeux, successivement ministre de l’Immigration, du Travail et de l’Intérieur. Le parquet a récemment requis à son encontre quatre ans de prison, dont deux fermes, dans le volet financier de l’affaire Karachi, celle de soupçons de commissions occultes sur des ventes d’armements. Il doit comparaître à nouveau, à partir du 2 décembre, devant le tribunal correctionnel de Paris, pour «fraude fiscale» et «blanchiment aggravé». Dans les relevés bancaires de Rossfield, qui appartient à l’intermédiaire Ziad Takieddine, le destinataire est masqué sous un nom de code. Une fois aux Bahamas, la somme a été réorientée par Gaubert sur un compte tiers, non identifié. Rossfield, au cœur de l’affaire Sarkozy-Kadhafi depuis des années, venait d’être créditée, une semaine plus tôt, de trois millions d’euros par le Trésor public libyen. Et Mediapart est parvenu à faire le lien entre l’argent reçu par Gaubert et celui émis par Takieddine.