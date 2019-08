Un député RND a réclamé, dans un courrier adressé au ministre de la Jeunesse et des Sports, une commission d’enquête pour, écrit-il, «faire toute la lumière sur le dossier portant réalisation du stade de 50.000 places de Boukhalfa, à Tizi Ouzou». «L’enquête doit révéler les raisons de ce retard et les dépenses effectuées véritablement dans l’exécution des opérations de réalisation des travaux constatés jusqu’à présent», a expliqué le député tout en rappelant que les travaux de ce stade ont été entamés en 2010 et qu’il devait être initialement livré en 2014. «Neuf ans après, il est toujours en hibernation», a-t-il déploré. Reste à savoir, maintenant, si son appel aura un écho ?