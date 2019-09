Le député indépendant de la wilaya de Béjaïa, Braham Bennadji, a créé la surprise générale à l’ouverture de la session parlementaire, hier, à l’APN en entrant dans l’hémicycle couvert du drapeau national et de l’emblème amazigh. Le député présente son action comme un message et une réponse aux semeurs de la division, qui veulent interdire le port de l’étendard amazigh au mépris de la loi. Dans une déclaration remise aux médias, Braham Bennadji affirme «je ne saurais accepter que des Algériennes et des Algériens soient mis en prison pour des délits fictifs qu’aucune disposition du Code pénal n’a prévus. Par conséquent, leur incarcération relève de l’arbitraire».