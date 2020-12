Le député libyen Omar Garmil est mort, dimanche dernier, des suites du Covid-19 au Maroc, où il se trouvait après avoir participé fin novembre à de nouveaux pourparlers pour tenter de sortir le pays du chaos,

a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Le gouvernement d'Union nationale (GNA), basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, ainsi que la mission des Nations unies en Libye (Manul), ont présenté leurs condoléances aux proches de ce député, sans mentionner la cause et le lieu du décès.

Garmil avait participé, fin novembre, à une réunion consultative à Tanger (nord), aux côtés de 120 autres membres de la Chambre des représentants.

À son issue, les élus libyens se sont de nouveau engagés à «mettre fin aux divisions» qui minent leur pays.

Le député a ensuite été hospitalisé à Tanger, où il est mort du Covid-19, selon une source diplomatique.

Selon les derniers chiffres officiels, le Maroc compte près de 400000 cas de contamination, dont 6624 décès, tandis que la Libye recense quelque 91000 cas, dont 1314 décès.