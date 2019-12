Alors que le Huawei Mate X n’est toujours pas sorti en Europe, le constructeur chinois aurait déjà prévu de dévoiler son successeur au cours du second semestre 2020. En février dernier, à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Huawei présentait le Mate X, son tout premier smartphone à écran pliable. Si l’appareil est finalement sorti en novembre dernier en Chine, il n’a pas encore eu l’occasion d’être commercialisé en Europe en raison de multiples reports. Huawei a cependant précisé qu’une version revue et corrigée du smartphone, baptisée Huawei Mate Xs, sortirait finalement au début de l’année prochaine en Europe, embarquant notamment le récent Kirin 990. Huawei ne devrait pas s’arrêter à ce Mate Xs et préparerait déjà un véritable successeur à son smartphone pliable pour l’an prochain : « Huawei prévoit de lancer sa prochaine génération de smartphone pliable Mate X à la seconde moitié de 2020, afin de conserver sa position sur le marché, selon des sources provenant des lignes d’assemblage de Taïwan.»