Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé la tenue, en septembre prochain, d’une rencontre nationale regroupant les jeunes promoteurs issus des différentes régions du pays dans le but de développer les start-up et d’accompagner les porteurs de projets ciblés. Djellab a appelé ces derniers à participer en masse à cette réunion devant regrouper les jeunes promoteurs, ajoutant que cette rencontre vise à mettre en place des mécanismes opérationnels pour développer les start-up et assurer l’accompagnement de projets ciblés, en sus d’encourager l’esprit entrepreneurial pour la création d’entreprises efficientes qui représentent l’avenir de l’économie nationale. Djellab a également exhorté les jeunes promoteurs à se rapprocher des services du ministère du Commerce pour «s’informer des modalités de la participation à cette rencontre».