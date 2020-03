Le prix Ahmed Baba, le Premier Prix de la rentrée littéraire du Mali 2020, d’une valeur de 3 millions de Fcfa a été décerné à l’Algérien, Djawad Rostom Touati pour son roman intitulé «La civilisation de l’ersatz». Membre du jury de cette édition, et lauréat du prix en 2015, Sami Tchak déclare concernant « La civilisation de l’Ersatz » le roman de Djawad Rostom Touati a été primé en raison de sa densité intellectuelle. » Ajoutant : « C’est un livre magnifique, on vit dans ce livre de Djawad ce que notre monde vit. » En l’absence du lauréat, le prix a été remis à son éditrice, Samia Zennadi qui déclare que dans son livre, Djawad Rostom Touati s’intéresse à des gens de sa génération qui suivent chacun leur chemin et sont confrontés à certaines réalités de notre société comme la dégradation des relations sociales.