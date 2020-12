Le président français, Emmanuel Macron, va dépêcher un émissaire à Alger, rapporte le site Algeriepatriotique, sans pour autant préciser le rang du responsable politique français qui devra se rendre en Algérie. Selon la même source, il devrait s'agir soit du Premier ministre, Jean Castex, soit du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Plusieurs thèmes devraient être abordés lors de cette visite, ajoute la même source, notamment l'actualité nationale, régionale et internationale. Une actualité marquée par la reprise des hostilités entre le Front Polisario et le Maroc qui risque de dégénérer en un conflit aux conséquences désastreuses sur tout le pourtour méditerranéen, et notamment les conséquences de la normalisation des relations du Maroc avec Israël.