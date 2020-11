Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a inauguré, hier, un espace au niveau de l'agence El-Khettabi (Alger-Centre) du Crédit populaire d'Algérie (CPA), dédié aux PME, TPE et aux start-up. Cette offre est intervenue dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics pour la promotion de l'économie de la connaissance. Ce produit, agréé par les autorités monétaires (la Banque d'Algérie), sera étendu à 100 autres agences bancaires, d'ici le premier semestre de 2021. À travers cette démarche commerciale labellisée «PME by CPA», cette banque publique diversifie son offre bancaire en adoptant une stratégie de développement et d'accompagnement en direction du segment de la TPE, la PME et des start-up. Les deux nouveaux produits du CPA, lancés sous la gamme «Sahel» sont «Sahel Nachati» (mon activité facile), destiné au financement des besoins en Fonds de roulement de la TPE /PME et des start-up, et «Sahel Mahel», destiné au financement de l'acquisition de locaux commerciaux et/ou l'aménagement ou la location d'un local commercial.