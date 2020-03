La quatrième édition du Festival international du court-métrage se tiendra du 7 au 9 avril prochain dans la wilaya de Sétif, avec la participation de plusieurs oeuvres cinématographiques algériennes et étrangères, ont indiqué les organisateurs. «Les courts-métrages en lice pour cette édition, placée sous le slogan «Films de demain», se disputeront six prix, à savoir celui de la meilleure oeuvre complète, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, des meilleurs comédien et comédienne, ainsi que celui de la meilleure photo», a-t-on appris auprès de l'Office de la culture et du tourisme de la wilaya de Sétif, initiateur de l'événement. Il est à noter que ce festival a pour but de promouvoir les jeunes talents du cinéma et de favoriser leur parcours, dans un contexte de compétition difficile.