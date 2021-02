La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a annoncé à Alger l'organisation, du 28 février en cours au 1er mars prochain, d'un «Forum économique et culturel» dans la capitale devant rassembler les jeunes porteurs de projets culturels et des opérateurs économiques. Malika Bendouda a précisé que ce forum verra l'organisation «d'ateliers et de rencontres avec les directeurs de banques et les hommes d'affaires, ainsi que des conférences qui seront animées par des experts internationaux» au profit des jeunes porteurs de projets culturels, et ce afin de «créer des projets et des établissements» dans le domaine du cinéma, du théâtre et autres.