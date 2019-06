L’homme d’affaires algérien Yassine Bouhara a décidé d’acquérir le groupe d’entreprises Abraaj basé à Dubai et opérant sur six continents, a-t-on appris jeudi auprès de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie de France (Caci-France). Le groupe Abraaj, en faillite, est une société fondée par l’homme d’affaires pakistanais Arif Naqvi, basée à Dubai, dans les Emirats arabes unis. Yassine Bouhara, président de Tell Group, une société de gestion de participations, et vice-président de la Caci-France, a fait une offre d’achat sur les fonds d’Abraaj Group, qui gérait près de 14 milliards de dollars, selon une lettre de proposition et des personnes proches de ces projets qui ont précisé que cet ancien banquier d’UBS Group AG offre 25 millions de dollars pour transférer la gestion de sept fonds Abraaj à une nouvelle entité détenue à 20 % par Tell et à 80 % par les créanciers non garantis d’Abraaj.