Un établissement hospitalier « Mère-Enfant » d’une capacité d’accueil de 80 lits a été mis en service à Tissemsilt, dans le cadre des festivités de la double fête de l’Indépendance nationale et de la Jeunesse. Cet établissement est le premier du genre à l’échelle de la wilaya de Tissemsilt. Il comprend plusieurs services dont ceux des urgences, de pédiatrie, de gynécologie-obstétrique, de chirurgie, une maternité et un bloc de radiologie. L’infrastructure devra assurer une meilleure prise en charge des futures mamans et des bébés comme elle permettra de réduire la pression exercée sur la maternité de l’établissement public sanitaire du chef-lieu de wilaya. L’établissement dont la réalisation a nécessité un budget de 768, 6 millions de dinars, sera encadré par un staff de médecins spécialisés et généralistes ainsi que par une équipe paramédicale et des sages-femmes. Ce nouvel établissement est appelé à devenir un pôle sanitaire dans le domaine de la gynécologie-obstétrique comme il prendra en charge des patientes des autres wilayas limitrophes .