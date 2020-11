Un humanitaire britannique qui a survécu au Covid, à la dengue et au paludisme, a également réchappé à la morsure d'un cobra dans l'Etat du Rajasthan, dans l'ouest de l'Inde, a raconté le médecin qui l'a soigné. Ian Jones a été mordu par un cobra indien et admis à l'hôpital de Jodhpur, à environ 350 km de la capitale régionale Jaipur. «Jones est venu nous voir la semaine dernière après une morsure de serpent. Dans un premier temps, on le soupçonnait d'être également positif au Covid-19 (pour la deuxième fois), mais il a été contrôlé négatif pour cela», a déclaré le médecin, le docteur Abhishek Tater, qui l'a soigné. «Pendant qu'il était avec nous, il était conscient et présentait des symptômes de morsure de serpent, y compris un flou de la vision et des difficultés à marcher, mais ce sont généralement des symptômes passagers», a ajouté le docteur Tater.