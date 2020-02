Un incubateur technologique régional a été activé à l’université Saâd Dahleb de Blida, sélectionnée avec huit autres universités nationales pour la mise en œuvre de ce projet visant l’accompagnement des étudiants porteurs d’idées innovantes dans la concrétisation de leurs projets sur le terrain. La cérémonie d’activation officielle de cet incubateur régional a été marquée par la signature de conventions entre l’université Saâd Dahleb et nombre d’opérateurs économiques, représentés par le laboratoire pharmaceutique « Hikma », l’opérateur téléphonique Ooredoo, et l’Agence nationale de valorisation de la recherche scientifique, relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. «Ces conventions, devant être suivies, à l’avenir, par d’autres accords similaires avec d’autres opérateurs, selon le professeur Mohamed Benzina, recteur de l’université, visent à garantir un soutien financier aux étudiants pour expérimenter leurs projets, avant leur concrétisation», a-t-il observé.