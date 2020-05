Les jeunes sont les principales victimes des difficultés économiques engendrées par la pandémie du nouveau coronavirus dans le monde, révèle l'Organisation internationale du travail dans une étude publiée, avec un jeune sur six qui se retrouve sans emploi. Présentant le rapport aux médias, le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, a appelé les gouvernements à porter «une attention particulière à cette génération du confinement» pour éviter qu'elle ne soit affectée par la crise sur le long terme. Il a expliqué que les jeunes sont touchés de manière disproportionnée par la crise, en raison des perturbations dans le marché du travail et dans les domaines éducatif et de la formation. Selon l'étude menée par l'OIT parmi les moins de 29 ans, un jeune sur six interrogés a arrêté de travailler depuis l'apparition du Covid-19. Et ceux qui ont conservé leur emploi ont vu leur temps de travail diminuer de 23%.