Une enquête a été ouverte en France après une plainte déposée par deux Jordaniens, un enseignant et sa soeur, qui ont déclaré avoir été victimes d'une agression à caractère raciste à Angers (ouest). Agés d'une vingtaine d'années, le frère et la soeur se sont rendus à la police immédiatement après avoir été insultés et frappés alors qu'ils regagnaient leur domicile, selon le parquet. Ils se trouvaient dans un bus quand ils ont été interpellés sur le fait qu'ils ne parlaient pas français. «La soeur ne maîtrise pas très bien le français. Il y a une discussion qui va s'engager» des mots sont proférés comme «Est-ce qu'on est en France? Alors on parle le français», a indiqué le procureur. Ils ont ensuite déclaré être descendus du bus pour gagner une résidence universitaire où habite un ami. "Ils vont être suivis et il va y avoir une agression devant la résidence universitaire", a précisé le procureur. Tous deux ont été frappés au visage, avec des blessures à l'abdomen, et conduits aux urgences. Les auteurs sont toujours recherchés. «On peut se trouver dans une agression à caractère raciste, non pas qu'on en doute, mais cela mérite d'être vérifié», a déclaré le procureur.