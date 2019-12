Mahrez Rabia évincé de Canal Algérie pour l’étrange raison de surpoids . « Je confirme mon départ de Canal Algérie après 14 années passées en son sein. La raison invoquée pour le non-renouvellement de mon contrat a été, étonnamment, mon surpoids actuel», affirme le journaliste sur son compte facebook personnel. Ainsi, ce brillant animateur de la Chaîne 3 et de Canal Algérie a été bel et bien évincé. Pour de nombreux citoyen, ayant commenté l’information, le journaliste en question « a payé le prix de ses positions politiques » . «Je ne regrette pas mes années passées à la télévision publique algérienne. Je crois à la mission de service public que devrait endosser la télévision algérienne et je déplore que ça ne soit pas toujours le cas. »