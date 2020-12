Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a annoncé que son département préparait, en concertation avec les différents départements ministériels un livre blanc sur les impacts des catastrophes naturelles induites par les changements climatiques en Algérie. Le document, qui sera présenté au gouvernement avant fin décembre, devrait comporter des données chiffrées sur les dégâts enregistrés et les impacts écologiques directs et indirects. Outre les statistiques sur les pertes engendrées par les catastrophes naturelles, le document contiendra des informations sur les efforts déployés par l'Algérie, tant pour la réparation que pour la prévention des calamités. La démarche préconisée consiste à recenser, depuis une vingtaine d'années, tous les dégâts induits par les changements climatiques d'une façon pluridimensionnelle. Ce document permettra aux pouvoirs publics de mieux cerner les problèmes liés aux catastrophes naturelles afin de les prévenir ou, du moins, les gérer d'une manière plus efficace.