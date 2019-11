Alger aura son marché de Noël !

Il sera organisé les 5, 6 et 7 décembre. Il réunira la communauté chrétienne d’Algérie, mais aussi tous les intéressés, peu importe les confessions, autour de l’esprit de partage et de tolérance. C’est sur initiative de l’association Caritas qu’aura lieu cet évènement . Œuvrant depuis plusieurs années en Algérie dans le sens du caritatif, l’association est surtout connue pour ses actions auprès des plus démunis à travers des collectes de fonds ou des prises en charge directes d’enfants défavorisés. C’est d’ailleurs dans ce sens que se tiendra ce marché de Noël. Les bénéfices serviront à nourrir la caisse de Caritas, qui se dédie entièrement à ses œuvres.