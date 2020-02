Le Centre hospitalier universitaire d'Oran docteur Benzerdjeb vient d'être doté d'un important lot de matériel médical sophistiqué pour le laboratoire d'analyses. Il s'agit de 10 appareils d'analyses biologiques, dont neuf installés au Laboratoire central et un au service d'anatomie et de cytologie pathologique. Le renforcement du Laboratoire central par ces équipements destinés aux différentes analyses comme la sérologie, formule et numérotation sanguine, biochimie, hémostase... va permettre un fonctionnement H24. Le problème de pénurie de réactifs ne se posera plus, puisque les nouveaux équipements fonctionnent avec un système de «circuit ouvert». C'est-à-dire que le consommable et notamment les réactifs peuvent être fournis par plusieurs fournisseurs et non pas un seulement (circuit fermé) comme ce fut le cas auparavant. Il y a lieu de rappeler que le Centre hospitalier universitaire d'Oran sera doté, cette année, d'un nouveau scanner pour le service de l'Urgence médicale chirurgicale, Pavillon 19.