Un médecin autrichien, Rudolf Breuss, a élaboré ce jus unique qui fournit des résultats exceptionnels pour faire face au cancer. Il a d’ailleurs travaillé toute sa vie pour en arriver à ce résultat. Aujourd’hui, il a traité plus de 45 000 personnes aux prises avec le cancer et d’autres maladies incurables... La betterave est au cœur de la recherche du médecin australien. Ce dernier a réussi à créer un régime alimentaire sur 42 jours qui permet d’éliminer les cellules cancéreuses et d’autres cellules nuisibles pour le corps. Selon lui, le cancer peut survivre seulement parce qu’on consomme des protéines, il a donc tenté d’éliminer les protéines de l’alimentation d’une personne atteinte du cancer pendant 42 jours afin de combattre certaines cellules. Ses résultats étaient concluants; les cellules cancéreuses finissaient par mourir et la santé revenait à son meilleur.