Le ministère de la Santé a élaboré en collaboration avec l’OMS en Algérie, un médiaplanning dans le cadre de la prévention contre le coronavirus. Le lancement de ce médiaplanning intervient immédiatement après l’activation en janvier dernier du dispositif de surveillance et d’alerte au niveau national dès l’annonce, par l’OMS, de la propagation du coronavirus. Ce dispositif a été renforcé suite à l’enregistrement du premier cas de coronavirus en Algérie le 25 février 2020 chez un ressortissant italien travaillant au sud du pays. Le plan consiste en la mise en place du numéro vert 30-30, mais aussi l’élaboration de spots publicitaires en arabe, en amazigh et en français, devant être diffusés sur les chaînes de radios et télévisions nationales ainsi que sur le Web du ministère de la Santé. Il est également question, dans le cadre du même plan, de la distribution de brochures et d’affiches.