L'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (Aprue) vient de lancer un appel d'offres pour la fourniture et la livraison d'un million de lampes économiques de type LED.

Ces lampes seront utilisées pour l'éclairage intérieur et au profit des ménages algériens, précise l'agence qui souligne que cet appel d'offres a été fait dans le cadre du programme de promotion de l'éclairage performant dans le résidentiel. L'Aprue a noté dans son communiqué que cet appel d'offres est destiné aux sociétés «ayant la qualité de fabricant de lampes LED et en situation régulière vis-à-vis des organismes fiscaux».

Ces mêmes entreprises devront aussi avoir les capacités à exécuter pleinement les obligations «définies par le cahier des charges et ne pas être sous les coups d'une interdiction légale».

La quantité de lampes fournie par ces entreprises est répartie en quatre lots.

Le premier à Alger avec 400 000 lampes, le deuxième à Ouargla avec 100 000 lampes quant au troisième et quatrième lot, ils concernent Oran et Constantine avec 250 000 lampes, pour chaque wilaya. Chaque soumissionnaire pourra soumissionner pour un ou plusieurs lots, précise l'Aprue.