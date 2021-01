Algérie télécom vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle promotion consistant à offrir un mois de connexion gratuitement pour tout rechargement d'une durée de 5 mois et plus. Cette promotion concerne les clients résidentiels abonnés aux offres Idoom Adsl et Idoom Fibre. Elle sera valable durant un mois et ce depuis le 18 Janvier 2021. Afin d'en bénéficier, Algérie télécom invite son aimable clientèle à se présenter au niveau de ses agences commerciales, ou de profiter pleinement des avantages du paiement électronique en utilisant la carte Edahabia ou CIB à partir de l'espace client https://ec.at.dz et l'application mobile. À travers cette nouvelle promotion, Algérie télécom confirme, encore une fois, son engagement à répondre au mieux aux attentes de ses clients.