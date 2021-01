Des abonnés d'Algérie télécom, résidant aux cités Mer-et-Soleil et Vauban, situées à la limite des communes d'Hussein Dey et El Magharia, vivent une fracture numérique interne. Sans être classées zone d'ombre, ces deux cités, censées être équipées de commodités liées à la vie en milieu urbain, ont été privées de l'Internet depuis plus d'un mois et ça dure encore. Plusieurs réclamations ont été faites au niveau de l'agence du fournisseur d'accès à Internet sans apporter de résultats. Pourtant, ces habitants se sont acquittés des frais d'abonnement en bonne et due forme.