Le corps sans vie d'un Algérien a été repêché, cette semaine, par les services espagnols de sauvetage en mer, au large des côtes d'Almeria. Trois autres harraga ont été retrouvés saints et saufs, dans la même journée, alors que sept autres sont toujours disparus. Le premier sauvetage a été effectué par un navire à quelque 70 miles nautiques d'Almeria. Selon la presse espagnole, le navire en question a donné l'alerte sur une embarcation clandestine chavirée avec, à bord, une dizaine de harraga. L'homme secouru a indiqué qu'il voyageait avec «dix ou onze autres personnes». Hélicoptère, avion de reconnaissance et même un patrouilleur ont été mobilisés dans la zone de recherche,

pour «secourir les harraga, tous des Algériens». Vendredi et samedi, les services de sauvetage espagnols affirment avoir intercepté 52 immigrants clandestins, présumés algériens, à bord de cinq embarcations, dont des femmes et des mineurs.