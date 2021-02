Le premier moteur marin algérien sera fabriqué dans la localité d'Oued Hmimim relevant de la commune d'El Khroub dans la wilaya de Constantine. Il sera le fruit d'une collaboration entre le Groupement Algeria Corporate Universities (Gacu), le Groupe de services portuaires (Serport), l'entreprise des moteurs (EMO) de Constantine et la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (Dgrsdt). La première phase vise à fabriquer dans les unités de l'EMO de Constantine, à partir du prototype mécanique «Diesel F6L912», un moteur adapté pour les canots d'amarrage ou d'autres embarcations. L'ambition est de produire d'autres types de moteurs robustes et efficaces. La fabrication de ce type de moteurs avec un taux d'intégration d'au moins 70% et une réduction de 50% de son prix d'achat, permettra de couvrir le déficit local et la fourniture de diverses pièces de rechange, en sus des opérations de maintenance et de réparation. Le premier moteur sera commercialisé à partir du mois de juin prochain avec une production de 20 moteurs/jour. Un budget estimatif d'environ 10 millions de dinars a été mobilisé pour la concrétisation de ce projet.