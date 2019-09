Quelle différence y a-t-il entre le président américain Donald Trump et le candidat à la présidentielle Mourou ?

A première vue, aucune, mais à bien observer ce qu’ils proposent dans leurs projets présidentiels, des barrières les …unis. Trump qui voulait ériger un mur sur les frontières américaines avec le Mexique et Mourou promet de quadriller toutes les frontières tunisiennes pour empêcher les terroristes de s’y infiltrer. Présentant son programme en sa qualité de candidat à la prochaine présidentielle, Mourou a fait cette surprenante proposition : «Former une commission pour planter des arbres sur toute la frontière ouest pour éviter le passage des contrebandiers et des terroristes.» Une sorte de barrière à la Trump, mais avec les moyens du bord de la Tunisie, et dont la Constitution devra attendre des années pour que les ar-bres grandissent et forment une forêt assez dense pour devenir infranchissable par des terroristes et des contrebandiers, que les fossés barbelés n’ont pas su arrêter.