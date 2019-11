Le centre de torture sous l’occupation coloniale de la commune d’El Mehmel dans la wilaya de Khenchela sera «prochainement» réhabilité et transformé en musée, selon le directeur local des moudjahidine, Saïd Cherikhi. Les services de la direction des moudjahidine, viennent de parachever toutes les mesures administratives relatives au lancement des travaux de réhabilitation et de rénovation du centre de torture coloniale dans la commune d’El Mehmel. Il a révélé, dans ce contexte, que la direction des Domaines de Khenchela avait récemment octroyé la décision d’affectation de ce lieu à la direction des moudjahidine afin qu’elle puisse entreprendre les démarches administratives et financières nécessaires à sa réhabilitation. Pour rappel, dans le cadre de la réhabilitation des monuments historiques de la wilaya, une enveloppe de 45 millions de dinars a été allouée pour la réhabilitation de quatre centres de torture remontant à l’ère coloniale en musées communaux, deux dans les localités d’El Ouldja et Aïn Touila dont les travaux ont été achevés, un autre à Khirène qui est en plein travaux depuis juillet dernier, en plus de celui d’El Mehmel.