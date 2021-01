Selon un décret paru au Journal officiel N°05 du 20 janvier 2021, la Banque d'Algérie vient de créer un nouveau billet de banque de 2000 dinars algériens et une nouvelle pièce de 200 dinars. Les dimensions du billet sont 158 mm x 71,8 mm et sa tonalité générale est «bleu violacé au recto et marron violacé au verso», avec en filigrane l'effigie de l'émir Abdelkader, selon la même source, ajoutant qu'en «vignette, le groupe des six: les six chefs historiques de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954». «Le nouveau billet circulera concomitamment avec les billets de banque actuellement en circulation», précise la même source. De ce fait, l'actuel billet de 2 000 dinars ne sera pas retiré de la circulation, pour le moment. Concernant la nouvelle pièce de 200 dinars algériens, elle est de «type bimétallique» avec «l'effigie de Ahmed Zabana» à l'intérieur du coeur au centre de la pièce. Le nouveau billet de 2 000 dinars et la nouvelle pièce de 200 dinars ont été mis, hier, en circulation en Algérie.