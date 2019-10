Le leader mondial du cacao Barry Callebaut a présenté une nouvelle façon de fabriquer du chocolat, en utilisant tout le fruit du cacaoyer, et pas seulement les fèves. «Pourquoi n’utiliser que les pépins et jeter le reste du fruit ? Aucun sens du point de vue écologique et économique», explique le groupe suisse. Actuellement, les fabricants de chocolat, industriels ou artisanaux, n’achètent aux plantations que les fèves de cacao, et 70% du fruit est jeté. Pour son nouveau chocolat, et d’autres produits alimentaires (dont les boissons), Barry Callebaut va se servir de tout le fruit, (pulpe, jus, enveloppe...). Le groupe fournit du cacao et des préparations aux sociétés telles que Nestlé, Hershey, Mondelez ou Unilever. La nouvelle gamme concerne un chocolat noir baptisé «Bold» («audacieux»), fabriqué 100% à partir du fruit du cacaoyer, très riche au goût, et le «Velvety» («velouté»), un chocolat au lait, plus léger. En moyenne, ils contiendront 90% de fibres et 25% de protéines de plus qu’un chocolat standard, et 40% de sucre en moins. Ils seront vendus à partir de mai 2020.