Mémoires d'un syndicaliste, tel est le titre du troisième livre-témoin écrit par Abdelmadjid Azzi, SG adjoint de l'Ugta de 1973 à 1978, qui relate l'itinéraire d'un jeune collégien, fils de chahid, qui prit le maquis dès novembre 1956.

Blessé et fait prisonnier en août 1959. Après sa libération en janvier 1962, il entre aux Chemins de fer et accomplit une riche carrière professionnelle et politique au cours de laquelle il sera amené à assumer diverses responsabilités dont, notamment celle de SG adjoint de l'Ugta (1974-1978) et député à l'APN. Elu député de l'APN, où il siège de 1977 à 1982, l'auteur relate dans son dernier ouvrage la chronologie des évènements dominants survenus entre 1978 et 2007.

Il est l'auteur d'un livre de Mémoire de guerre Parcours d'un combattant de l'ALN, Wilaya III, publié en 2010 et dont la version arabe le fut en 2011, ainsi qu'un autre livre intitulé Le mouvement syndical algérien à l'épreuve de l'indépendance publié en 2012.