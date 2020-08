Un nouveau master professionnel dans la spécialité «conservation et restauration des biens culturels mobiliers» a été ouvert au niveau de l'Ecole nationale de conservation et restauration des biens culturels, selon un arrêté interministériel publié au dernier numéro du Journal officiel de la République. L'arrêté fixe également les conditions d'admission pour ce master ouvert sur concours aux titulaires de licences du système LMD ou du système classique ou tout autre diplôme étranger reconnu équivalent dans certaines spécialités. Les spécialités concernées sont la conservation et restauration des biens culturels, le génie civil, l'archéologie, les arts plastiques, l'architecture, et la préservation des biens culturels, précise l'arrêté. Le concours d'accès est organisé conjointement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la Culture et des Arts.