Le groupe public Giplait continue d'élargir son réseau de distribution de lait et dérivés avec l'ouverture d'un nouveau point de vente à Sidi Moussa (Est d'Alger) afin de garantir la disponibilité de ce produit vital à un prix administré et lutter contre la spéculation. Cette initiative vise à assurer la disponibilité du lait subventionné à un prix administré à 25 DA tout en respectant la chaîne de froid et à contrecarrer la spéculation. à noter que le groupe Giplait avait ouvert récemment un point de vente à Alger, au niveau de la place du 1er Mai, sachant qu'il a augmenté de 20% sa production de lait reconstitué fabriqué à base de poudre afin de répondre aux besoins croissants de consommation durant le mois de Ramadhan.