Un nouveau village touristique sera «prochainement» ouvert aux touristes nationaux et étrangers en visite dans la région touristique de Taghit, au sud de Béchar. «Nous sommes en voie de l’ouverture de cette nouvelle structure touristique à Taghit, région très prisée par les touristes nationaux et étrangers en cette période de tourisme saharien», a annoncé un cadre de l’Office national algérien du tourisme (Onat), initiateur de ce projet. Avec une capacité d’accueil de 100 lits en chambres et de 80 lits en camping, ce village touristique augmentera l’offre en hébergement hôtelier dans cette collectivité à vocation touristique, de même qu’il renforcera la destination touristique de la Saoura, qui connaît depuis quelques années un engouement de touristes nationaux et étrangers. Cette structure est aussi dotée d’un restaurant de plus de 100 couverts, spécialisé uniquement dans la gastronomie locale, dans le but de promouvoir les traditions culinaires de la Saoura.