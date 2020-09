Des centaines d'éléphants retrouvés mystérieusement morts dans le nord du Botswana, (delta de l'Okavango. Ils ont succombé à une bactérie, a révélé, hier, le gouvernement. «Les décès ont été causés par un empoisonnement dû à une cyanobactérie qui se développait dans des points d'eau», a expliqué aux journalistes Mmadi Reuben, vétérinaire au ministère de la Faune sauvage et des Parcs nationaux. Enclavé entre la Zambie, la Namibie et l'Afrique du Sud, le Botswana abrite environ 130 000 éléphants en liberté, soit un tiers de leur population africaine connue. La piste du braconnage avait été écartée car les animaux ont été retrouvés avec leurs défenses intactes. L'anthrax (ou maladie du charbon) avait également été exclu. Plus de 300 pachydermes ont été retrouvés morts depuis mars.