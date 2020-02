Des chercheurs du MIT et d’Harvard aux Etats-Unis ont découvert grâce à un algorithme d’intelligence artificielle une nouvelle molécule antibiotique capable de tuer des bactéries résistantes aux antibiotiques traditionnels, une percée majeure longtemps attendue. «Les antibiotiques actuellement utilisés sont déjà anciens et le processus traditionnel pour en découvrir de nouveaux est coûteux et lourd. L’intelligence artificielle (IA) permet de rechercher, «in silico» c’est-à-dire par modélisation informatique, quelles molécules chimiques seraient à même de s’attaquer à certaines bactéries, en faisant examiner des bibliothèques de composés chimiques par l’IA. Nous voulions développer une plateforme permettant d’exploiter la puissance de l’intelligence artificielle pour ouvrir une nouvelle ère de découverte de médicaments antibiotiques», explique James Collins, professeur d’ingénierie médicale au MIT, coauteur de cette découverte publiée jeudi dans la revue Cell.