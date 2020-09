Les sans-papiers algériens dans les pays européens auront bientôt plus de chances de s'intégrer sur le marché du travail de l'UE. En effet, la commission de l'Union européenne, ainsi que les syndicats, les employeurs, les Chambres de commerce et les organisations ont exprimé leur intérêt à renouveler la coopération dans le cadre du partenariat européen pour l'intégration. Cette coopération vise à octroyer plus d'emplois aux sans-papiers, dont les Algériens, qui se trouvent sur le territoire européen. Selon le commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux, Nicolas Schmit, cité par Observalgérie, «aider les réfugiés à s'intégrer sur le marché du travail en améliorant leurs compétences et en accédant à des emplois de qualité est primordial pour leur dignité, et c'est primordial pour la cohésion sociale de l'Europe».