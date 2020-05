Les scientifiques des États-Unis et de Hong Kong ont développé un oeil synthétique qui fonctionne un peu comme la vraie chose. Avec des capteurs qui imitent les photorécepteurs trouvés dans un oeil humain, le nouveau prototype «bionique» pourrait un jour être utilisé pour restaurer la vision chez des individus qui ont perdu la vue. Appelé «oeil biomimétique» par l'équipe de recherche, l'appareil est un mariage de la technologie moderne et des conceptions de la nature. Il se compose d'une rétine artificielle hémisphérique et d'un ensemble de capteurs qui capturent et relaient une image en direct. Le faire interagir avec un cerveau humain est, bien, assez compliqué. Le plus grand défi que les chercheurs ont déjà surmonté consiste à entasser la technologie dans une forme sphérique qui pourrait potentiellement être utilisée comme implant. Ils n'ont pas encore testé l'appareil sur une créature vivante, mais c'est juste au coin de la rue.