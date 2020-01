On pourra y faire du ski 365 jours par an, se baigner au parc aquatique ou visiter une ménagerie; l’American Dream, centre commercial géant qui vient d’ouvrir ses portes dans la banlieue de New York, veut réinventer un modèle déclinant. Le projet, lancé en 2002, aura mis près de 20 ans à devenir réalité, sur un terrain isolé du New Jersey situé à East Rutherford, en bordure d’autoroute, à 15 km environ de New York. Quelque 5 milliards de dollars ont été mis sur la table pour faire sortir de terre ce complexe pharaonique de près de 300 000 mètres carrés, qui a ouvert ses portes en octobre, même si plusieurs parties demeurent fermées. American Dream propose déjà une piste de ski intérieure de 300 m de long, une vingtaine de manèges et attractions, ainsi qu’une patinoire, en attendant un parc aquatique, dont la construction a pris du retard. La plupart des boutiques, orientées vers le haut de gamme, n’ouvriront qu’au printemps, suivies par des hôtels, sur ce site qui se trouve en face du MetLife Stadium, stade qui accueille événements sportifs et concerts.