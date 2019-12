Un incident peu commun s’est produit à bord d’un Boeing 737-800 reliant Kazan à Moscou lorsqu’un passager a été «aspiré» par le système d’évacuation des toilettes après avoir appuyé sur le bouton d’évacuation. Ce désagréable incident est arrivé à cause de la corpulence du passager en surpoids, explique un pilote russe, cité par le site Sputnik : « Ce sont des toilettes sous vide, et elles sont mises en action de façon à ce que tout ce qui s’y trouve est tout simplement aspiré : L’eau, les produits nettoyants, etc. Il n’y a que de l’air qui aspire tout. Si le passager a tout bloqué avec son corps, l’effet d’une grande ventouse se produit ».C’est cet effet de ventouse qui a empêché le passager de se lever.