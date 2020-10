Les athlètes de l'Equipe nationale d'escrime dans ses trois disciplines, à savoir l'épée, le sabre et le fleuret, devaient commencer le stage de préparation pour les qualifications des JO-2020, mercredi dernier, au Centre national de regroupement et préparation des talents de l'élite sportive de Souidania (Alger). Le jour-même, ils avaient effectué des tests PCR pour détecter une éventuelle contamination par le Covid-19. Depuis, ces athlètes attendent les résultats, qui tardent à venir, faisant que la préparation ne commence toujours pas. Ils restent scotchés dans ce centre sans rien faire. Les motifs invoqués par les services compétents ne tiennent pas la route, d'autant plus que les athlètes de l'EN de badminton, par exemple, qui ont effectué les tests le même jour et dans le même lieu, ont récupéré leurs résultats quelques heures plus tard et sont en préparation à Tikjda. À qui profite cette situation? Sachant que les prochains adversaires des escrimeurs algériens sont nettement en avance en matière de préparation.